25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pek çok kişi özellikle yemek yedikten sonra gaz şikayeti yaşıyor. Üst sindirim sisteminde görülen; midede huzursuzluk, şişkinlik, artmış bağırsak gazı ya da geğirme gibi yakınmalar ve bulantı şikâyetleri fonksiyonel hazımsızlık adı verilen sağlık sorununun işaretleri olabiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre iyi bir muayene ve yaşam tarzı değişiklikleriyle yemek sonrası yaşanan hazımsızlık probleminin önüne geçilebiliyor. Sindirim sisteminde organik bir bozukluğun olmadığı, sadece işlevsel sorunların yol açtığı hazım sorunları, “Dispepsi” yani “Fonksiyonel Hazımsızlık” adını taşıyor. Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteoroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Koray Tuncer, “Hastaların gastroenteoroloji uzmanlarına başvurmasına neden olan fonksiyonel hazımsızlıkta en sık dile getirdikleri yakınmalar; Yemek sonrası dolgunluk, şişkinlik hissi ve bulantıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen sorun en çok mide işaret edilerek ifade edilir. Gastroenteroloji polikliniklerinde en sık karşılaştığımız hasta grubu bunlardır” diyor.
ORGANİK BİR NEDEN YOKSA HAZIMSIZLIK TEŞHİSİ KONULABİLİR
Organik sorunlarda, laboratuar tetkikleri, endoskopi ya da ultrasonla bir neden bulunurken, fonksiyonel hazımsızlıkta bir sorun görülmüyor ve hastalar genelde yedikleri gıdaları sindirememekten bahsediyor. Bir kişiye fonksiyonel hazımsızlık teşhisi koymak için hastanın ayrıntılı öyküsü alınıyor, varsa daha önce yapılan tetkikler inceleniyor. Bu noktada hastanın kullandığı ilaçlara ve onların etkilerine bakılıyor. Sonrasında ayrıntılı bir fiziki muayene yapılıyor ve gerekliyse yeni tetkikler planlanıyor. Bunlar arasında; Kan tetkikleri, gastroskopi, kolonoskopi, ultrason, BT, MR gibi yöntemler bulunuyor. Eğer bu tetkiklerde organik bir neden ortaya konamazsa kişiye fonksiyonel hazımsızlık teşhisi koyulabiliyor.
GÜN İÇİNDE YEDİKLERİNİZİ NOT EDİN
Bazen fonksiyonel hazımsızlığa eşlik eden bazı hastalıklar olabiliyor. Bunlardan birinin de diyabet olduğu belirtiliyor. Bu durumda hastanın beslenmesi düzenleniyor, bazen de hazımsızlık besinler tarafından tetiklenebiliyor. Eğer kişi süt ürünleri tüketince hazımsızlık ve şişkinlik hissi yaşıyorsa bu hastaya laktozsuz ürünler tüketmesi öneriliyor. Bu noktada kişinin gün içinde yediklerini ve yakınmalarını bir kenara kaydetmesinde yarar görülüyor. Hazımsızlık ve şişkinlik hissinin hangi besinler tüketildiğinde, yaşandığı tespit edildiğinde hazımsızlık sorunu beslenme konusunda yapılacak bazı değişikliklerle çözülebiliyor.
BAZEN YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞİKLİĞİ SORUNLARI ÇÖZMEYE YETİYOR
Hazımsızlık yaşayan kişilerin büyük bir kısmının öyküsü sorgulandığında, çok hızlı yemek yedikleri gözleniyor. Hızlı yemek yiyen kişiler hava yutulması nedeniyle şişkinlik yaşayabiliyor. Bu tip hastaların sigara içmeleri halinde sigarayı bırakmaları öneriliyor. Fonksiyonel hazımsızlık yaşayan hastalar, yaşam tarzlarını değiştirdiklerinde sorunlarının da çözüldüğünü görüyorlar.
SAKIZ HAZIMSIZLIĞI GİDERMİYOR
Sakızın mideye iyi geldiğine dair pek çok tartışma bulunuyor. Ancak sakız hava yutmayı kolaylaştırdığı için gaz ve şişkinlik şikayeti olanların bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Sakız, reflüsü olanlarda tükürük sıvısını artırdığı için yemek borusunun yıkanmasına yardım ederek reflü yakınmalarını azaltabiliyor.
YAKINMALARI GİDEREN İLAÇLAR BULUNUYOR
Fonksiyonel hazımsızlığı net olarak tedavi eden ilaçlar bulunuyor. Ancak yakınmaları azaltmaya yönelik tedavilerin bir gastroenteoroloji uzmanı tarafından önerilmesi gerekiyor. Mide hareketlerini kolaylaştırıcı bu tedavilerin genelde yüz güldürücü sonuçları oluyor.
HAZIMSIZLIĞA KARŞI LOKMALARINIZI İYİ ÇİĞNEYİN
Genel anlamda süt ve süt ürünleri, baklagiller, bulgur, yulaf, lahana, mısır, muz, elma, portakal gibi besinler ile romatizma, demir, potasyum, osteoporoz ilaçlarıyla bazı antibiyotikler fonksiyonel hazımsızlığı tetikleyebiliyor. Hazımsızlığa iyi gelebilecek öneriler şöyle sıralanıyor.
* Lokmalarınızı iyi çiğneyin.
*Hızlı yemek yemeyin
*Besinleri durumuna göre az tüketin
*Kahve gibi kafein içeren ürünleri azaltın
*Yağ tüketiminizi sınırlandırın
*Asitli içecekler, alkol ve sigaradan uzak durun.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!