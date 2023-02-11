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Haberler Futbol

Hazard, De Bruyne ve Morata'nın imzalı formaları 1 milyon TL'ye satıldı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, depremzedelere destek için açık arttırmaya çıkardığı ünlü futbolcular Eden Hazard, Kevin De Bruyne ve Alvaro Morata'nın imzalı formaları 1 milyon TL'ye satıldı.

Giriş: 11.02.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Hazard, De Bruyne ve Morata'nın imzalı formaları 1 milyon TL'ye satıldı
İHA

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Eden Hazard, Kevin De Bruyne ve Alvaro Morata'nın imzalı formasının açık arttırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık arttırmaya çıkardığı 3 futbolcunun formasını bir şirketin 1 milyon TL’ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.

RONALDO, DYBALA VE BONUCCI FORMALARI 5 MİLYON TL'YE SATILMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, Merih Demiral'ın depremzedelere destek için açık artırmaya çıkardığı Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci’nin imzalı formaları ise geçtiğimiz gün 5 milyon TL'ye satılmıştı.

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