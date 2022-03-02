Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı belirdi.

AA'nın haberine göre ilçede aralıklarla yağan yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından, Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu.

Gökkuşağının göl manzarası ve yağmur bulutlarıyla oluşturduğu renk cümbüşünü ilçe sakinleri ilgiyle izledi.

Bazı vatandaşlar, düşen yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan renkli, kemer biçimindeki bu görüntüyü, cep telefonlarıyla kaydetti.

Güzel görüntüler oluşturan gökkuşağı, bir süre sonra gözden kayboldu.