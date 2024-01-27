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        Haberler Yaşam Hazar Gölü'nde gün batımı güzelliği

        Hazar Gölü'nde gün batımı güzelliği

        Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde gün batımı güzelliği, ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:28 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:28
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          Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan, 82 kilometrekare yüzey alanı ve 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra ziyaretçilerine gün batımında eşsiz güzellikler sunuyor.

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          Elazığ-Diyarbakır kara yoluna paralel uzanan göl, etrafını çevreleyen dağları ve kıyı şeridindeki yeşili ile oluşturduğu eşsiz doğası her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

        • 3

          Doğal güzellikleriyle ve turizm imkanlarıyla her mevsim ziyaretçi ağırlayan Hazar Gölü, gün batımında oluşan renk cümbüşüyle de doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının dikkati çekiyor.

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          Gün batımında bambaşka renklere bürünen göl, fotoğrafçılar için de çekim alanı oluşturuyor.

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