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Hazar Ergüçlü tatilde - Magazin haberleri

Hazar Ergüçlü tatilde

Tatilini sürdüren Hazar Ergüçlü, iddialı bikinisiyle objektif karşısına geçti

10.07.2022 - 17:49 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 'Kuzey Güney' ve 'Medcezir' dizileriyle büyük bir şöhret yakaladıktan sonra pek çok yapımda rol alan Hazar Ergüçlü, yaz sezonunu açmıştı. Tatilini sürdüren Ergüçlü'den yeni fotoğraf geldi.

  • BİKİNİLİ POZ

    Ünlü oyuncu, iddialı bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Ergüçlü'nün tatil kareleri oldukça ilgi gördü. Oyuncunun paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

  • "OYUNCU OLMASAM HABERİN İÇİNDE OLURDUM"

    Öte yandan Ergüçlü, geçtiğimiz aylarda verdiği SHOW TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na röportaj vermişti. Kıbrıslı bir ailenin çocuğu olan Ergüçlü, anne ve babasının gazetecilik yapmasına ilişkin soruya, "Bir ara haberci olmayı düşündüm ama aklımdan çabucak geldi geçti. Gazeteci olmuş olsam haberci olmayı isterdim. Babam genel yayın yönetmenliği yaptı, annem hala haberle iç içe... O yüzden habere daha yakın olurdum." yanıtını vermişti.

  • "EVLİLİK FİKRİNİ ONUR'LA KONUŞUYORUZ"

    Yönetmen Onur Ünlü ile uzun süredir devam eden ilişkilerine dair samimi itiraflarda da bulunan Hazar Ergüçlü, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Evlilik bir gün olacaktır. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" şeklinde konuşmuştu.

  • "ONUR'LA KENDİM OLMAYI ÖĞRENDİM"

    Ünlü oyuncu, daha önce de "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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