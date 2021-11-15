"Anne olmayı çok istiyorum!"

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Yeni dizisi 'Saklı'nın heyecanını yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü, Show TV'ye özel açıklamalarında yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'yle evlilik planlarının olduğundan bahsetti.

"OYUNCU OLMASAM HABERİN İÇİNDE OLURDUM"

Kıbrıslı bir ailenin çocuğu olan Ergüçlü, anne ve babasının gazetecilik yapmasına ilişkin soruya, "Bir ara haberci olmayı düşündüm ama aklımdan çabucak geldi geçti. Gazeteci olmuş olsam haberci olmayı isterdim. Babam genel yayın yönetmenliği yaptı, annem hala haberle iç içe... O yüzden habere daha yakın olurdum." yanıtını verdi.

1 Ocak'ta dünyaya gelen ünlü oyuncu, doğum gününü yılbaşı gecesi olmasından dolayı zorluk yaşadığını gülerek anlatırken, "Her yıl daha da zorlaşıyor. Doğum günlerimde hediye açısından kıtlık yaşıyorum." dedi.

"30 YAŞINA YAKLAŞTIKÇA BAMBAŞKA BİRİ OLUYORUM!"

Ömür Sabuncuoğlu'nun "30 yaşına yaklaşıyor olmak ne hissettiriyor?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Ergüçlü, "Otuz olmak, kabuk değiştirmek gibi geliyor. Bambaşka birine dönüştüğümü görüyorum." ifadelerini kullandı.

"EVLİLİK FİKRİNİ ONUR'LA KONUŞUYORUZ"

Yönetmen Onur Ünlü ile yaklaşık dört yıldır devam eden ilişkilerine dair samimi itiraflarda bulunan Hazar Ergüçlü, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Evlilik bir gün olacaktır. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" şeklinde konuştu.