Dün sokakta karşılaştığım magazin muhabiri arkadaşlarımızın, "Doğum yaklaşıyor" demesine cevaben heyecandan verdiğim cevap yanlış anlaşılınca durumu anlatmak istedim. Şimdi çok şükür her şey yolunda, bebek gayet sağlıklı, biz de çok mutluyuz... İlk üç ayı atlattık, devamı daha eğlenceliymiş öyle diyorlar, eminim yollayacağınız güzel enerjilerle daha da güzel geçecek. Teşekkür ederiz." paylaşımıyla duyurmuştu.