21 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yönetmen Ali Atay ile oyuncu Hazal Kaya geçtiğimiz şubat ayında Mecidiyeköy'de bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girmişti.
5 yıllık beraberliklerini nikah masasına taşıyan çifti düğün törenlerinde aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmamıştı.
Evlendikten sonra hamile olduğu yönünde haberler çıkan ve haberleri yalanlayan Kaya daha sonra müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı:
"Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorumki; evet hamileyim. Bebeğimiz tam 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için, hak verirsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle mutluluğumuzu paylaşmak istedik.
Dün sokakta karşılaştığım magazin muhabiri arkadaşlarımızın, "Doğum yaklaşıyor" demesine cevaben heyecandan verdiğim cevap yanlış anlaşılınca durumu anlatmak istedim. Şimdi çok şükür her şey yolunda, bebek gayet sağlıklı, biz de çok mutluyuz... İlk üç ayı atlattık, devamı daha eğlenceliymiş öyle diyorlar, eminim yollayacağınız güzel enerjilerle daha da güzel geçecek. Teşekkür ederiz." paylaşımıyla duyurmuştu.
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