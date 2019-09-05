Mekanda Sarp Apak ve İrem Sak ile oturan oyuncu, yemek sonrası çıkış yaptı.

6 aylık hamile olan ve karnı iyice belirginleşen oyuncu, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

Kaya, "Aman arkadaşlar ne kalabalıksınız, ben kaçayım" diyerek arabasına yöneldi. Hamileliği hakkında konuşan güzel oyuncu, "Arkadaşlar her şey yolunda, gayet iyiyiz. İlginiz için teşekkür ederim, iyi akşamlar" demekle yetindi.