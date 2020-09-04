Hazal Kaya 'Benden Ne Olur' diyecek - Magazin haberleri

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Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı Benden Ne Olur kitabı beyaz perdeye taşınıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy'ün oturduğu, senaryosunu Aslı Kızmaz ve Müge T. Öztürk'ün kaleme aldığı Benden Ne Olur filmi geçtiğimiz hafta sete çıktı.

Filmin başrol karakteri Sertab Bal'a başarılı oyuncu Hazal Kaya, hayat verecek. 2021 yılının başlarında vizyona girmesi planlanan filmin kadrosunda Onur Tuna, Enis Arıkan, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci, Elçin Afacan ve Cem Belevi de var.