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Hazal Kaya: Asla tatile gidemeden diziye başlamış mıyımdır? - Magazin haberleri

Hazal Kaya: Asla tatile gidemeden diziye başlamış mıyımdır?

Son olarak 'Bizim Hikaye' dizisiyle ekrana gelen oyuncu Hazal Kaya, önümüzdeki dönem bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni dizisi için daha önce saçlarını boyatan Kaya, yoğun çalıştığını, "Sizce ben 'Çok yorgunum abi deli gibi tatil yapıp, bütün kış yatacağım!' deyip asla tatile gidemeden diziye başlamış mıyımdır?" sözleriyle ifade etti

30.08.2021 - 17:16 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldıktan sonra ekranlara ara vermişti.

  • Son olarak 'Bizim Hikaye' dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkan Kaya, ilerleyen zamanlarda yeni bir dizide rol alacağının sinyallerini verdi.

  • SAÇLARINI BOYATMIŞTI

    Daha önce proje için saçlarını boyatarak imaj değiştiren 30 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

  • Yoğun bir çalışma dönemine girdiğini belirten Hazal Kaya, gönderisinde, "Sizce ben 'Çok yorgunum abi deli gibi tatil yapıp, bütün kış yatacağım!' deyip asla tatile gidemeden diziye başlamış mıyımdır?" ifadelerini kullandı.

    Ünlü oyuncunun rol alacağı dizinin adı henüz bilinmiyor. 

  • 2019 YILINDA EVLENDİLER

    Öte yandan Hazal Kaya, Şubat 2019'da oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, aynı yıl kasım ayında oğullar Fikret Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

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