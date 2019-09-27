Tek başına AVM'ye gelen güzel oyuncuya kısa bir süre sonra kız arkadaşları da eşlik etti. Kalabalık bir arkadaş grubu ile bir restoranda oturup yemek yiyen Küçükköse, gün boyu arkadaşlarıyla sohbet edip hasret giderdi.

Şık ve spor tarzı ile dikkat çeken güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin eğlenceli ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.