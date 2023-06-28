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Hazal Burun, Polonya'da bronz madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda okçuluk kadınlar branşında makaralı yayda Hazal Burun, bronz madalya kazandı

Giriş: 28.06.2023 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
Hazal Burun, Polonya'da bronz madalya kazandı
AA

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın okçuluk kadınlar branşı makaralı yayda Hazal Burun, bronz madalya kazandı.

Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Hazal, çeyrek finalde Finlandiya'dan Satu Nisula'yı 144-136 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Büyük Britanyalı Ella Gibson'a 148-144 yenilen Hazal, bronz madalya maçında ise Danimarka'dan Tanja Gellenthien'el karşılaştı.

Rakibini 146-139 yenen 18 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya elde etti. Bu başarı, oyunlarda okçuluk branşında Türkiye'nin ilk madalyası oldu.

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