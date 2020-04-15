DHA

İçişleri Bakanlığı'nın yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli yem ve su bırakılması ile yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi yönünde 81 valiliğe gönderdiği genelge hayvanseverleri mutlu etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar evden çıkmayınca, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için İçişleri Bakanlığı 5 Nisan günü genelge yayımladı. 81 valiliğe gönderilen genelgede, tespit edilen noktalara düzenli olarak yem ve su bırakılması istendi.

Koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı ifade edildi.

Genelge doğrultusunda başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek.

'HER İKİ GENELGE İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP),çıkan genelgenin sokak hayvanları açısından önem taşıdığını ifade etti. Virüsün etkisini göstermeye başladığı günden itibaren sokak hayvanları için bireysel çaba gösterdiklerini belirten vatandaşlar, genelge sayesinde tüm hayvanların beslenecek olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan alınan kararların çok yerinde olduğunu belirterek, özellikle bu dönemde tedavi ve kısırlaştırmaların devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Tedavi ve kısırlaştırmalar için özel veterinerlerle anlaşma yapılması gerektiğini de söyleyen Baylan şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi hayvan hakları savunucularını memnun etmiştir. Belediyelerin koronavirüs nedeniyle bakımevlerindeki personel sayısının azaltılması ve bir gün arayla çalışması söz konusuydu. Bu noktada yaşanan aksama için de bir denetleme genelgesi yayınlandı. Hem denetleme hem de besleme genelgesi için teşekkür ederiz. Bu aşamada beslenmeleri önemliydi. Beslenemedikleri zaman hızlı bir şekilde hastalık geliştirerek ölebiliyorlar. Önemli bir konu da üremenin de durdurulması. Kısırlaştırma, sokak hayvanlarının popülasyonu için beslenme kadar önemli. Bu konuyla da ilgili Bakanlığın bir çalışma yapmasını istiyoruz. Şu an çalışan sayısı yetersiz ancak herkes mahallede bulduğu hayvanları kısırlaştırabilir. Bu konuda da Bakanlık ve özel klinikler sözleşme yapabilirler."

HAYVANSEVERLER MUTLU

Hayvanseverler olarak bu zor dönemde çıkarılan genelgeden mutlu olduklarını ifade eden Fetihe Özcan da, "Çoğu insan besleme konusunda duyarlı. Bireysel besleme yapıyoruz. Besleme önemli ama daha önemlisi kısırlaştırma. Gönüllü olarak haftada 2 ya da 3 kez kısırlaştırma yaptırmak için taksiyle merkezlere geliyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalara ek olarak bireysel ve gönüllü olarak bu işi yapanlara destek olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Sokak hayvanlarına mama ve su dağıtılmasının her dönemde olduğu gibi bu dönemde de çok büyük önem taşıdığını belirten hayvanseverlerden Banu Yaslı ise, "Mama dağıtımı çok güzel bir uygulama. Geçtiğimiz günlerde bizim mahallede bu kapsamda bir dağıtım olduğunu söylediler. Biz bireysel olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Besleme ve kısırlaştırma yapıyoruz. Çok fazla doğum ve çok fazla ölüm var. Kesinlikle kısırlaştırmalara ara verilmeden devam edilmeli" dedi.

'MAMA KADAR KISIRLAŞTIRMA DA ÖNEMLİ'

Hayvansever Hülya Eltutan ise, "Sokak hayvanlarını korumak için sadece büyükşehir belediyelerinin değil ilçe belediyelerinin de kapılarını açması gerekiyor. Tam olarak kedi ve köpeklerin doğum öncesi sürecindeyiz ve sayısal olarak patlama dönemindeyiz. Bireysel besleme yapanlardan, besleme yapmak isteyenler bilgi almalı. Ben birkaç kez gördüm o beslemeyi de genelde köpekler için yapıyorlar. O nedenle besleme yapanlardan bilgi alarak ana odaklar oluşturmaları gerekiyor. Fuarda besleme yapanlardan bazıları da bu dönemde yaşı nedeniyle sokağa çıkamıyor. Bölgesinde kendi çabalarıyla besleme yapanlar nerelerde besleme yapılacağı konusunda yönlendirebilir. Koronavirüsten sağlıklı çıkarsak bu süreçten sonra da mobil araçlarla ve bütün illerde besleme ve kısırlaştırma yapılmalı" diye konuştu.

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