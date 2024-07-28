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        Hayvanseverler eylem yaptı

        Sokak hayvanlarına yönelik bugün Meclis'te görüşülen yasa tasarısına karşı hayvanseverler eylem yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 19:06 Güncelleme: 28.07.2024 - 19:06
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        Hayvanseverler eylem yaptı
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        Bir grup hayvansever, sokak hayvanlarına yönelik "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne karşı eylem yaptı.

        Anıtparkta bir araya gelen grup adına açıklama yapan Hayvanlara Özgürlük Platformu Üyesi Merve Çınar, bütün canlıların değerli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

        "TALEBİMİZ YASANIN GERİ ÇEKİLMESİ"

        Toplum sağlığını riske atacak şekilde saldırgan olan hayvanların uzmanlar tarafından rehabilite edilerek topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayan Çınar, "Allahın verdiği canı ancak Allah alır. İnsana da çocuğa da sessiz canlarımıza da uygulanacak her türlü katliama karşıyız, reddediyoruz. Talebimiz bu yasanın geri çekilmesidir." dedi.

        Eyleme katılan CHP Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Semra Dinçer ile Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da birer konuşma yaptı.

        Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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