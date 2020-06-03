Hayvansever kuaför "can dostları" için her gün yollarda

Çocuk yaşta sahiplendiği köpeğini bir aracın çarpması sonucu kaybeden Erdoğan, yüreğindeki hayvan sevgisiyle, "can dostlarım" dediği sokak hayvanlarının bakımına yöneldi.
Kuaförlük yapan Erdoğan, yıllardır her gün sabah ve akşam günde 2 saatini sokak hayvanlarının bakımına ayırıyor.
Bunun için kentin farklı noktalarına otomobiliyle giden Erdoğan, araçla ilerlemesine imkan olmayan arazide ise yürüyerek hayvanlara yiyecek ve su götürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde de sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Erdoğan, Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alarak, köpeklerin beslenmesine desteğini sürdürüyor.
- "Onlara sahip çıkmak beni mutlu ediyor"
Volkan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beslediği hayvanların yanına gittiğinde huzur bulduğunu söyledi.
Onları beslemek için çaba gösterdiğini dile getiren Erdoğan, "Bu çok güzel bir duygu. Onları doyurmak, onlara sahip çıkmak beni mutlu ediyor. Bu hayvanlarımıza karşı duyarlı insanlardan da destek bekliyorum. Çünkü hayvan sevgisi bambaşka bir şey, anlatılmaz ancak yaşanması lazım." dedi.
Hayvan sevgisini çocuklukta kazandığını vurgulayan Erdoğan, "70 civarında beslediğim yavru ve yetişkin hayvan var. Köpekler 3 kez art arda korna sesi çaldığımda koşarak yanıma geliyor. Hayvanların koşarak yanıma gelmesi ve onların mutlu olduklarını görmek benim için büyük mutluluk kaynağı." dedi.
Erdoğan, "Samimiyetleri ve doğallıkları hoşuma gidiyor. Hayvana sevgi verirsen o da sana karşılığında sevgisini veriyor." ifadelerini kullandı.
- "Sokaktaki canlara da sahip çıkmamız gerekiyor"
Beslediği hayvanların sürekli yolunu gözlediğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Kovid-19 salgını süreci sokak hayvanları için çok zor geçti. Sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı hayvanlar iyice yalnız kaldı. Ben de hayvansever olarak onlara sahip çıkmaya çalışıyorum. Çünkü hayvanların buna ihtiyacı var. Bu sürede birbirimize sahip çıktığımız gibi sokaktaki canlara da sahip çıkmamız gerekiyor."
Hayvanlar için daha çok şey yapılması gerektiğine işaret eden Erdoğan, herkesin yaşadığı sokağa hayvanlar için bir kap su ve yemek bırakabileceğini kaydetti.
Sokak hayvanların birçoğuna isim de koyduğunu anlatan Erdoğan, onların kendisine güven duymasından memnun olduğunu sözlerine ekledi.
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