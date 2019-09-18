Hayvansal ürünlerde ihracat artıyor

18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin hayvancılık ürünleri ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 803,5 milyon dolara ulaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, son dönemde tarımsal üretimi ve ihracatı artırmaya yönelik izlenen politikalar rakamlara da yansıdı. Hayvancılık sektöründe ithalat gerilerken ihracat arttı.
Yılın 7 aylık döneminde hayvansal ürünlerin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik artışla 803 milyon 511 bin 517 dolara yükseldi. 2018 yılının 7 aylık döneminde söz konusu ürünlerde ihracat 784 milyon 133 bin 123 dolar olarak kayıtlara geçmişti.
Bu dönemde yurt dışına küçükbaş hayvan satışı dikkati çekti. 7 ayda 77 bin küçükbaş hayvan ihracı gerçekleştirildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre canlı hayvan ihracatından elde edilen gelir yüzde 49 artışla 48,8 milyon dolara yükseldi.
Ayrıca söz konusu dönemde 29,5 bin ton süt tozu, 29 bin ton peynir, 34 bin ton peynir altı suyu tozunun da aralarında olduğu toplamda 140 bin ton süt ve süt ürünü ihraç edildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre süt ve süt ürünleri ihracatının tutarı yüzde 20 artışla 227,9 milyon dolara ulaştı.
Bu dönemde yurt dışına kanatlı eti satışı da ihracat artışında etkili oldu. 7 aylık dönemde 255,5 bin ton kanatlı eti ihraç edildi. Bu ihracattan sağlanan gelir yüzde 10 artışla 335,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
İTHALAT GERİLİYOR
Hayvancılık ürünlerinde ocak-temmuz döneminde gerçekleştirilen ithalatın tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65'lik düşüşle 467 milyon dolara geriledi.
Canlı hayvan ithalatındaki düşüş yüzde 63'ü, süt ve süt ürünleri ithalatındaki gerileme de yüzde 58'i buldu.
Sektörde ihracatın ithalatı karşıma oranı geçen yıl yüzde 59 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 172'ye yükseldi.
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