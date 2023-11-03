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        Haberler Yaşam Hayvanlarla yaşamın hem zor hem tatlı anları

        Hayvanlarla yaşamın hem zor hem tatlı anları

        Hayvan sahibi olmak kesinlikle büyük bir sorumluluk ama evcil dostlarla paylaşılan bazı anlar her şeye değdiğinin en büyük göstergesi. Özellikle minik dostunuzla eğlenceli anılar biriktirmek ve birbirine verilen destek hayatı daha iyi kılmanın anahtarıdır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:18
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        • 1

          "Kedim masanın altına saklanmayı ve gözetlemeyi seviyor."

        • 2

          "Birimizin fotojenik olmadığını söylediler... Bu nasıl benim Burrito'm için söylenebilir?"

        • 3

          "Kedim bulaşıkları yıkamama yardım ediyor."

        • 4

          "Kardeşimi bodruma kadar takip etmeye çalışırken kedi kapısını kırdı. Sinirleniyordum ama o gözlere nasıl kızarsın ki?"

        • 5

          "Köpeğim çocuklarla birlikte arkada yolculuk etmek zorunda kalmasından hiç memnun değil."

        • 6

          "Kedim neden kamyon şoförü gibi davranıyor?"

        • 7

          "Husky'im elma toplamak istedi, o yüzden ağaca tırmandı."

        • 8

          "Bugün annem köpeğimi esnerken yakaladı ve hiç de eğlenmedi."

        • 9

          "Sanırım bu 2 fotoğraf kedimin kişiliğini mükemmel bir şekilde özetliyor."

        • 10

          "Oğlum Charlie Brown ameliyat oldu ve yarayı korumak için tulum giymek zorunda kaldı."

        • 11

          "Kedilerim artık sabahları işe bu kadar erken gitmemden (sağlık hizmeti) hoşlanmıyor, bu yüzden görünüşe göre bir müdahale toplantısı düzenlediler."

        • 12

          "Köpeğim buzda ayak tırnağını kaybetti ve yaşayan en üzgün köpek oldu."

        • 13

          "Ne zaman onu işe getirsem sandalyeme sıkışıyor ve bütün gün orada kalıyor."

        • 14

          "Her zaman küvete giriyor, ben de onu suçüstü yakaladım."

        • 15

          "Zavallı Tessa ameliyatından sonra neden koni taktığını anlamıyor."

        • 16

          "Uyku zamanı ve büyük kardeş bebeği bırakmıyor. Onu nasıl tuttuğunu görüyor musunuz?"

        • 17

          “Kedim bir dergi makalesi yazmama yardım ediyor.”

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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