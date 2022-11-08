Hayvanlarını otlatmaya gitti, ölü bulundu

Denizli'de hayvanlarını otlatmak için bölgedeki tarım alanına giden kişi ölü bulundu.

Serinhisar ilçesi Ayaz Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Cıray'ın (60) yakınları, Cıray'ın sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldığını, hayvanların ağıllarına başlarında Cıray olmadan döndüğünü, kendisinden ise haber alamadıklarını jandarmaya bildirdi.

Bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, Cıray'ı hareketsi bir halde bir badem ağacının altında buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cıray'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağaçtan düşmüş olabileceği değerlendirilen Cıray'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.