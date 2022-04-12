Su yalağına düşen minik boğuldu

Samsun'da hayvanların için yapılan su yalağına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Alanşeyhi Mahallesi Hayip Deresi mevkisinde meydana geldi. 3 yaşındaki S.T., büyükbaş hayvanların su içmesi için kullanılan kapağı olmayan içi su dolu eski buzdolabının içine düştü.

Çocuk, yakınları tarafından yalağın içerisinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, miniğin boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.