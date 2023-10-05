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        Haberler Yaşam Hayvanların kalpleri ısıtan eğlenceli halleri onlar sayesinde hayatımızın daha iyi olduğunu kanıtlıyor

        Hayvanların kalpleri ısıtan eğlenceli halleri onlar sayesinde hayatımızın daha iyi olduğunu kanıtlıyor

        Hayvanların koşulsuz sevgisi ve bazen yaramaz halleri, hayatı kesinlikle yaşamaya değer kılan şeylerden biri. Sokakta veya evde onlarla olmak, her zaman kıymet bilmemiz gereken bir armağan.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 14:30 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:30
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          "Isıtma deliğinin üzerinde yatıyor."

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          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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