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Hayvanları yalnız dönen yaşlı çoban, arazide ölü bulundu

Diyarbakır'da çobanlık yapan Muharrem Bilir, koyunları eve yalnız dönünce yakınları tarafından arazide hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Bilir'in hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş: 20.12.2022 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
Hayvanları yalnız dönen çoban ölü bulundu
DHA

Diyarbakır'da, hayvanları yalnız dönen çoban Muharrem Bilir (70), yakınları tarafından arazide ölü bulundu.

Olay, dün akşam Bismil'e bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Muharrem Bilir, erken saatlerde hayvanlarını alarak kırsala gitti. Hayvanların geç olmasına rağmen Bilir olmadan döndüğünü gören yakınları ise aramaya çıktı.

Koyunlarını her zaman otlattığı noktayı kontrol eden yakınları, Bilir'i arazide hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Muharrem Bilir'in cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çobanın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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