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Baskında ortaya çıktı! Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürdüler

Konya'da akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıktı. Kentte Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü ve bunun için dernek binasına ring ve tribün kurulduğu öğrenildi. Bunun üzerine yapılan baskında da 7 kişi hakkında işlem başlatıldı

Giriş: 03.04.2023 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürdüler!
Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürdüler!
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DHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü organize eden, dövüştüren ve dövüşleri izleyen kişiler hakkında idari işlem başlatıldı.

DHA'nın haberine göre kentte Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis, harekete geçti.

DERNEKTEN 40 KİŞİ ÇIKTI

Polis ekipleri dernek binasına baskın yaptı. Ekipler, baskından önce içeriye girerek horoz dövüşünü kayıt altına aldı. Görüntülerde yaklaşık 30-40 kişinin horoz dövüştürüp, izlediği görüldü. Ekipler, derneğe baskın yaptı. Dövüşleri organize eden, dövüşü seyreden kişilere ve 11 horozun sahipleri G.K., M.H.Ö., H.A., H.B., S.A. ve N.G. hakkında idari işlem başlatıldı. Horozlara ise el konuldu.

BİR ODAYA RİNG VE TRİBÜN KURMUŞLAR

Horoz dövüştürmek için dernek evinin bir odasına ring ve ringin etrafına tribün kurulduğu görüldü. Ayrıca dövüş başına 4-5 bin liraya kadar bahis oynatıldığı belirtildi. Dövüşlerin ise WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla organize edildiği ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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