28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Likos Ailesi ile aynı zamanda akrabaları olan komşuları T. ailesi arasında daha önce de bir süredir husumet vardı. Geçen hafta T. ailesinin koyunları Likos ailesinin ahırına girdi. Bunun üzerine iki ailenin önce kadınları arasında tartışma çıktı. Erkeklerin de karışmasıyla tartışma kavgaya döndü. 23 yaşındaki Sevda Likos ile 35 yaşındaki Zeynep Likos Alemdar, O.T. ve babası K.T. tarafından feci şekilde darp edildi. Komşularından şikayetçi olan kardeşler, jandarma eşliğinde Karasu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Darp raporu alan kardeşler, evdeki güvenlik kamerasının kaydını da delil olarak sunarak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
"BABA OĞUL DARP ETTİLER"
Komşuları tarafından darp edilen 23 yaşındaki Sevda Likos, "Hepsi geldiler, ablamla beni tuttular ve K.T. ile O.T. ikimizi de dövdüler. Bizim psikolojimiz bozuldu, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben abilerimin işe gitmesini istemiyorum ama mecbur gitmek zorundalar" dedi. Zeynep Likos Alemdar da "O.T. yukardan koşarak geldi ve kız kardeşimi yere vurdu. Ben kardeşimi kurtarmaya çalışırken babası K.T. gelip bana vurmaya başladı. Ben onların ellerinden kurtulmaya çalışırken aynı aileden kadınlar beni ve kardeşimi tutmaya başladı ve baba oğlu bizi darp etti. Bütün kadınlar bizi tutuyorlar, bizi dövsünler diye onlara alan açıyorlardı" diye konuştu.
"İNSANLIĞA YAKIŞTIRAMIYORUM"
Gözlerinin önünde iki kızı dövülen anne Ayşe Likos da "Delirdim kapıda. Gücüm gitti, ellerim boşaldı o an psikolojim bozuldu. Eve geliyorum eve giremiyorum, gidiyorum kızlarımı oradan ayıramıyorum. 20 kişi benim 2 kızımın üstüne saldırmış. Bir tanesi çıkıp ayırmıyor, yapmayalım demiyor. 20 kişi darp ediyor" ifadelerini kullandı.
Olayı öğrendikten sonra İstanbul'daki işyerinden izin alarak ailesinin yanına gelen 33 yaşındaki Mehmet Likos, "Malum aileyle zaten konuşmuyoruz ama buna rağmen ufak tefek bahaneler bularak bizim evimize, bahçemize, ahırımıza hatta evde yokken evimize giriyorlar. Bu sebeple bir kamera taktırdık eve. Geçenlerde koyunları benim ahırıma giriyor. Koyunlarını ayırmak için bana sormadan ahırıma giriyor ve tartışma çıkıyor. Tam konu kapanırken diğer ailenin evinden erkeklerden O.T. koşarak gelip küçük kız kardeşimi darp ediyor. Oradan ablama saldırıyorlar, babası geliyor geliyor ve ikisi birden gaddarca, bir hayvana bile yapılamayacak muameleyle kardeşlerimi dövüyorlar" dedi. Mehmet Likos ailesinin can güvenliğinden endişe ettiği için İstanbul'daki işine dönemediğini söyledi.
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