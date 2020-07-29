Hayvanat bahçesinin sakinleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Bayram tatilinde çocuklarıyla güzel vakit geçirmek isteyen ailelerin uğrak yeri olan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türlerine de ev sahipliği yapıyor.
Sahip olduğu zengin hayvan ve tür sayısı dolayısıyla "Türkiye'nin canlı gen bankası" olarak anılan hayvanat bahçesi, kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından haziran ayında yeniden kapılarını açtıktan sonra ilk bayrama hazırlık yapıyor.
Hayvanat bahçesinde açık alanlarda gezerek tüm hayvanları görebilme imkanı bulacak ziyaretçiler, buradaki rehberler sayesinde de hayvanlar hakkında bilgi sahibi olabilecek.
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvanat bahçesinde birçok önlemin alındığını belirterek bu uygulamaların devam ettiğini söyledi.
Hayvanat bahçesinin sınırlı kapasitede çalıştığını ifade eden Kıroğlu, "Kurban Bayramı'nda akşam saat 19.30'a kadar açık olacağız. Girişlerde misafirlerimizin ateşlerini ölçüyoruz. İçeride maske takmak zorunlu. Bütün alanlarımız düzenli olarak temizleniyor, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Hayvanat bahçesinin belirli yerlerinde hijyen noktaları var. Misafirlerimiz buraları kullanabilir. Kapalı alanlarımız bu dönemde kapalı, geçici süre daha kapalı olacaklar. Açık alanlarımızda misafirlerimiz gezebiliyorlar." diye konuştu.
- "Salgının da azalmasıyla insanların ilgisinin olacağını düşünüyoruz"
Kıroğlu, misafirler için açık alanlarda kafeler oluşturulduğunu belirterek biletlerin aynı zamanda online olarak da satışının yapıldığını kaydetti.
İki tane bilet satış gişesinin açık olduğunu belirten Kıroğlu, "Daha çok ziyaretçilerimizin online biletleriyle giriş yapmalarını bekliyoruz. Pandemi döneminde ziyaretçi sayımız azdı ama giderek bu sayı yükseliyor. Kurban Bayramı'nda kalabalık olmasını bekliyoruz çünkü burası açık alan. Burada insanların rahatlıkla gezebilecekleri imkanların olduğu bir yer. Salgının da azalmasıyla insanların ilgisinin olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Hayvanat bahçesinde aynı zamanda botanik bahçesinin bulunduğuna işaret eden Kıroğlu, bu sayede insanların rahat bir gezi gerçekleştirebileceğini söyledi.
Kıroğlu, hayvanat bahçesinde 2 bin 500'ün üzerinde hayvanın bulunduğunu aktararak, "Burada 220'nin üzerinde hayvan türü var. Bunun içinde birçok tür var. Kaplan, aslan, zürafa, gergedan, zebra... Birçok farklı kuş türü var. Nesli tehlike altında olan birçok hayvanımız da var. Misafirlerimiz bu hayvanların hepsini görebilirler. Aslında misafirlerimiz, belgesellerde gördükleri bütün hayvanları burada görebilirler." ifadelerini kullandı.
İnsanların açık havada rahat bir şekilde kurallara uyarak hayvanat bahçesinde gezebileceğini vurgulayan Kıroğlu, hayvanat bahçesinin İstanbul ve Bursa gibi illere de yakın olduğunu belirtti.
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