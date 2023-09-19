Hayvanat bahçesindeki pandalar jetlag yaşıyor olabilir

Pandaların davranışlarını pozitif, negatif ve nötr olarak kategorilere ayıran araştırmacılar, pandaların vücutlarının insanlar gibi 24 saatlik döngüde çalıştığını, bu döngünün de ortam ve çevreden gelen uyarılara bağlı olarak değiştiğini tespit etti.