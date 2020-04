Hayvanat bahçesinde "en sakin" bahar yaşanıyor

AA

Sahip olduğu zengin hayvan ve tür sayısı dolayısıyla "Türkiye'nin canlı gen bankası" olarak anılan hayvanat bahçesi, 13 Mart'tan bu yana ziyaretçi girişlerine kapalı bulunuyor.Salgından korunmak için önemli tedbirlerin alındığı hayvanat bahçesinde, canlılar ihtiyaç duydukları bakımları gün boyunca alıyor. "Sosyal mesafe" kuralına titizlikle uyan bakıcılar, hayvanların yemlerini hazırlarken ve yaşam alanlarına girerken maske ve eldiven takıyor.Alışık olmadıkları derecede sakinlikle karşı karşıya kalan hayvanların rutinlerinde önemli bir değişiklik olmaması için çalışanlar büyük çaba harcıyor.Hayvanat bahçesinin "en sosyal" üyelerinden olan şempanzeler, insan yokluğunda can sıkıntısıyla baş etmeye çalışırken, zürafa ve gergedanlar sakinliğin tadını çıkarıyor gibi görünüyor.- "220 farklı türde 2 bin 500 canlıya ev sahipliği yapıyoruz"Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü Can Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 220 farklı türde 2 bin 500 canlıya ev sahipliği yaptıklarını, bunlardan 62'sinin nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olduğunu söyledi.Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından 13 Mart'ta hayvanat bahçesini ziyarete kapattıklarını dile getiren Bodur, çalışanlar açısından da önemli tedbirler aldıklarını, hayvan bakım ekibi dışındaki tüm personeli evlerine gönderdiklerini kaydetti.Bodur, 30 kişilik hayvan bakım ekibinin yedekli olarak çalıştığını aktararak, "Avrupa'daki hayvanat bahçelerinin bir kısmı kapalı kaldıkları süreyi inşaat işlerini yaparak değerlendiriyor. Biz bunu da yapmıyoruz çünkü projeleri devam ettirmek içeriye fazladan insan sokmak demek. Biz bu riski almak istemedik." diye konuştu.- "Tedbirler girişten itibaren başlıyor"Hayvanat bahçesinde uygulanan tedbirlere ilişkin bilgi veren Bodur, "Tedbirler girişten itibaren başlıyor. Personel ateşini ölçtürerek giriyor. Her zaman maske ve eldivenle çalışıyoruz. Yemekhaneye kontrollü alıyoruz. Sosyal mesafeyi korumalarını sağlıyoruz. Biz bunu kendi dilimize vurduk, 'Aramızda hep bir lama olsun' diyoruz. Özellikle dikkat edilmesi gereken türler var. Şempanzelerin bakımında ilave önlemler aldık." ifadelerini kullandı.Bodur, ABD'de hayvanat bahçesindeki bir kaplana yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine "yırtıcı kedilere" yönelik tedbirleri de artırdıklarını aktararak, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını, hayvanların durumunun iyi olduğunu anlattı.- "Bazı hayvanlar şaşkınlık yaşarken bazıları da sakinliğin tadını çıkarıyor"Normal zamanda sadece hafta sonları 7-8 bin ziyaretçi ağırladıklarına dikkati çeken Bodur, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu ziyaretçisiz dönemin tadını çıkaranlar var. Hayvanların bir kısmı da ziyaretçi arıyor. Sosyal türlerden şempanze günün önemli bir kısmında ziyaretçilerle iletişimde olduğu için boşlukta kalabiliyor. Biz bu boşluğu ekstra zenginleştirme faaliyetleri yaparak doldurmaya çalışıyoruz. Genel olarak huzurlu bir ortam var. Yanlarına gittiğimizde hemen poz verenler var. Zürafanın poz vermesi için dakikalar harcayabilirsiniz ama o kadar az insan var ki birini gördüklerinde dikkat kesilip yaklaşıyorlar."Bodur, özel hayvanat bahçesi oldukları için tek destekçilerinin ziyaretçiler olduğunu vurgulayarak, hayvanseverlerin "Evlat Edinme Programı"na başvurarak herhangi bir canlıyı evlat edinip yıllık bakım masraflarına destek olabileceklerini sözlerine ekledi