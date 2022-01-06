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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, tesisin sakinlerinden kış koşullarına alışkın kaplan ve penguenler ile bozayılar beslenme saatlerinde görüntülendi.

Hayvanat bahçesinin avcı konuklarından Sibirya kaplanı "Victor"a, avcılık özelliklerini unutmaması için etler doğrudan verilmiyor.

Bakıcılar, dışına geyik dışkısı sürülmüş, içerisinde et bulunan çuval ve bidonları bahçedeki ağaç gövdelerine ve direklere asıyor.

Saklanan etleri koklayarak bulan kaplan, ağaçlara ve yaklaşık 3 metre boyundaki direklere tırmanarak yiyeceğe ulaşıyor.

Victor, bir süre oyun oynadığı çuvalı yırtıp bidonu da parçalayarak ulaştığı eti yiyor.

PENGUEN VE BOZAYILARIN YEMEK ZAMANI

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 19 Afrika pengueni bulunuyor.

Günün belli vakitlerinde doğal ortamlarına uygun hazırlanan menülerinde sardalya yiyen penguenler, bakıcıları tarafından elle besleniyor.

Günlük 3 öğünde yarım kilogram balık tüketen bu hayvanlar, yemeğin ardından suya giriyor.

Kendileri için özel hazırlanan yuvalarında dinlenen penguenlerin 3 yumurtası bulunuyor. Kuluçkaya dişi ve erkeklerinin dönüşümlü yattığı penguenler, yumurtadan çıkacak yavrularla sürülerini büyütecek. Ortalama 40-42 günlük kuluçka süresine sahip penguenlerde 1-2 yavru yumurtadan çıkıyor.

Bozayılar da doğal beslenme içgüdülerini kaybetmesinler diye yiyecekleri bakıcılar tarafından toprağa gömülüyor.

Bir süre dolaştıktan sonra toprağı kazıp yiyecekleri çıkaran ayıların, bu mevsimde kış uykusuna yatmak yerine metabolizmalarını ve hareketlerini yavaşlattığı belirtildi.

Hayvanların vahşi doğadaki içgüdülerini kaybetmemeleri adına hayvanat bahçesi yetkilileri, kaplan, penguen ve ayıların yanı sıra babun, lemur ve aslan gibi farklı türden hayvanlar için de zenginleştirme çalışmaları yaparak, psikolojik ve fizyolojik gereksinimlerinin karşılanmasını amaçlıyor.