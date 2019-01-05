Meksika'daki Alamos kasabası yakınlarındaki bir mağaraya yolu düşen iki yürüyüşçü kayalıkların arasında bir yuvaya ulaştı.

Yürüyüşçüler, kayalıkların arasındaki gizli yuvada siyah, tüylü bir hayvan olduğunu düşündü.

Hareket etmemesi üzerine canlıyı sopa ile dürten maceracılar gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Çünkü yuvada tüylü bir canlı değil, binlerce örümcek vardı. Saklandıkları yer bozulunca birbirlerinden ayrılan örümceklerin görüntüleri sosyal medyada 1.5 milyondan fazla izlenme aldı.

ZEHİRLİ DEĞİL!

Pholcidae, diğer adıyla ev örümceği ailesi üyeleri çok soğuk iklimler hariç her yere yayılmıştır. Mağaraların, binaların ve harabelerin nemli duvar köşelerinde yuva kurar. Çoğunlukla rahatsız edilmeyen bölgeleri tercih ederler. Kendisi de ağ üzerinde ters vaziyette durur. Eğer rahatsız edilirlerse, titreyerek bulanık bir görüntü oluştururlar. Böylece hem avcı tarafından belirlenmesi zorlaşır, hem de halen ağın çevresinde uçuşan böcekler varsa onların ağa yapışmasını sağlarlar.