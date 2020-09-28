Hayvan hırsızlığına karışan zanlı yüzlerce kamera görüntüsü izlenerek yakalandı - ERZURUM

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde Çetin Kahriman'a ait ahırdan 10 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Olay yeri ile kentteki yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin Feyzullah A. olduğunu ve hayvan pazarlarında nakliyecilik işiyle uğraştığını tespit etti.Ekipler, çaldığı hayvanları Bingöl'e götürüp sattığı belirlenen zanlıyı Erzurum'a dönüşünde kent girişinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki ifadesinde Kahriman'ı uzun süre izlediğini ve ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf eden zanlı, Erzurum Adliyesine sevk edildi.Mağdur Kahriman, AA muhabirine, hayvan hırsızının gece geç saatlerde ahırına girdiğini ve beslediği büyükbaş hayvanları çaldığını belirtti.Olayın ardından cumhuriyet savcılığına suç durusunda bulunduğunu dile getiren Kahriman, "Şüpheli olay gecesinde gayet rahat şekilde gelip hayvanlarımı çalmıştı. Büyük zorluklarla biriktirdiğim parayla bu hayvanları almıştım. Yaklaşık 100 bin lira civarında zararım oldu, mağdur durumdayım. Üç, beş tane