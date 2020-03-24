Hayvan Hakları Federasyonundan "evcil hayvanlarınızdan vazgeçmeyin" çağrısı

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili özellikle sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliğinin olduğunun altını çizerek, bu dönemde doğru kaynaklardan edinilen bilgilere itibar edilmesi gerektiğini söyledi.
Virüsün, Türkiye'de de görülmesinin ardından, birçok hayvanseveri tedirgin eden mesajları yayınlayanların suç işlediğini dile getiren Tutkun, "Koronavirüs, insandan insana bulaşıyor. Köpek ya da kedilerden insanlara bulaşması söz konusu değil. Kedi ve köpeklerle birlikte yaşayan insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğuna dair birçok araştırmanın olduğuna dikkat çeken uzmanlar, koronavirüs ile mücadelede güçlü bağışıklığın önemini de hatırlatıyor. O yüzden evinizdeki hayvanlardan zarar geleceği yanılgısına kapılmayın lütfen." diye konuştu.
Tutkun, "Bazı vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylemlere inanıp evcil hayvanlarını terk etmeye başladı. Virüsten korktukları gerekçesiyle evdeki hayvanlarını barınaklara bırakmak isteyenler oluyor. Yıllardır beraber yaşadığımız evcil hayvanlarımızın insanlara virüs bulaştırabileceği ile ilgili hiçbir bilimsel kanıt yok." ifadelerini kullandı.
- "Kapı önlerine su ve mama koyalım"
Özellikle kafeterya ve restoranların geçici süreyle kapatılmasının ardından sokak hayvanları için besin bulmakta güçlük çekildiğini vurgulayan Tutkun, "Tıpkı biz insanlar gibi günlük beslenme ve suya ihtiyaç duyan hayvanların canı, bu zamana kadar olduğu gibi duyarlı insanların merhamet ve vicdanına emanet. Bu zor günlerde onları da unutmayalım. Kapı önlerine su ve mama koyalım." diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!