Hayriye hemşirenin 42 günlük evlat hasreti Anneler Günü'nde de devam etti

AA

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele etmek için gece gündüz demeden insanlara şifa olabilmek için çalışan sağlık çalışanlarından biri de 28 yıllık hemşire Hayriye Akdemir.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 ile mücadelede görev alan 46 yaşındaki Hayriye hemşire, virüsü ailesine bulaştırmamak için "canımdan bir parça" dediği çocukları Lütfiye Nur (22) ve Faruk (17) Akdemir'den 42 gündür uzakta sağlık personeli için tahsis edilen misafirhanede kalıyor.

Çocuklarından ayrı yaşayacağı ilk Anneler Günü'nü, büyük bir gurur ve fedakarlıkla yaptığı görevi başında geçirecek olan Akdemir, çocuklarına sarılacağı günün hayalini kurarak teselli oluyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü sorumlu hemşiresi olarak görev yapan Hayriye Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini çok sevdiğini belirterek, çocuklarından uzakta kalmanın ayrı bir burukluk olduğunu söyledi.

Çocuklarından ayrı geçireceği ilk Anneler Günü olduğunu ve bu durumun da kendisi için zor olduğunu ifade eden Akdemir, "Çok zor bir durum daha önce çocuklarımdan bu kadar süre ayrı kalmamıştım. Ayrı kalsak da bazı zamanlar en fazla 3-5 gün sürüyordu. 42 gün uzun bir süre oldu. Çocuklara yakın olup da uzak olmak çok kötü bir şey. Kaldığım misafirhane yakın ama çok uzak. Çünkü gidip göremiyoruz. Yürüme mesafesinde 5 dakikalık yol ama ben çocuklarımı gidip göremiyorum." dedi.

- "En buruk geçirdiğimiz Anneler Günü"

Hastanede tedavi görenlere kendi yakınları gibi davrandıklarını ifade eden Akdemir, bu süreçte birçok şeyden feragat ettiklerini belirtti.

Çocuklarıyla sürekli telefonla görüştüklerini anlatan Akdemir, "Hastaları anne ve babamız gibi görüyoruz. Anneler Günü olmasına rağmen anneni göremiyorsun, çocukların sana 'anne' diye yaklaşamıyor. Gidiyorsun ama çocuklar sana yaklaşamıyor. 'Uzak dur bana yaklaşma' diyoruz. Telefonda bile 'öpüyorum' dediği zaman 'nerede sosyal mesafe' diyoruz. En buruk geçirdiğimiz anneler günü. Daha önceleri nöbetlere falan denk geliyordu ama bu durum çok farklı oldu. Misafirhanede kalmak ya da evden uzak kalmak çok kötü bir şey." diye konuştu.

- Telefonda duygusal Anneler Günü kutlaması

Hayriye Akdemir, çocuklarının da kendisine çok düşkün olduklarını anlatarak, kaldığı misafirhanede onlarla görüntülü konuşarak hasret gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Uyguladığı sosyal izolasyon nedeniyle çocuklarının Anneler Günü kutlamasını da telefondan görüntülü olarak kabul etmek zorunda kalan Akdemir, duygu dolu anlar yaşadı.

Annelerine olan sevgilerini ve özlemlerini telefondan anlatmak zorunda kalan Lütfiye Nur ve Faruk, annelerine sarılacakları sağlıklı günlerin gelmesi temennisinde bulundu.