Hayri Baraçlı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı nedenlerle 89 yaşında vefat eden Ekrem Baraçlı için cuma namazı sonrası Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hayri Baraçlı ve aile üyeleri namaz öncesi taziyeleri kabul ederken cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bazı AK Partili milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Baraçlı'nın cenazesi, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı namaz sonrası Edirnekapı'daki aile kabristanına defnedildi.