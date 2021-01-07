Tam adı Hayrettin Onur Karaoğuz olan Hayrettin tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu ve komedyendir. Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler ana kadrosunda Ünlüler Takımında yer alan Hayrettin yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Survivor 2021 ilk bölümü 9 Ocak'ta izleyici karşısında çıkacak. Peki, Hayrettin kimdir? Hayrettin kaç yaşında ve nerelidir? İşte Hayrettin hakkında merak edilenler...
HAYRETTİN KİMDİR?
1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu. Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu.
Tiyatro çalışmalarına üniversite öğrencisiyken başladı. 2004-2009 yıllarında Dario Fo’nun Klakson Borazan ve Bırtlar adlı oyununda "komiser" karakterini canlandırdı. Ardından Alfred Jerry’nin Kral Übü adlı oyununda başrol oynadı 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları absurd-komedi tarzı "Kral Übü" oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
Hayrettin Karaoğuz bu oyunda "Kral Übü" karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Ardından Jean Paul Sarter’ın doğal oyunculuk tarzı olan "İş İşten Geçti" oyununda Dixon rolünü sergilemiştir. Tiyatro hayatına Yakovos Kambanellis’in Savaş Baba oyunundaki "Fileksenos" ve Sermet Çağlayan’ın Ayak Bacak Fabrikası oyununda "Öküz" karakteri ile devam etti.
Bu oyunlarla Türkiye'de turneye çıkarak birçok yerde sahne aldı. Ayrıca tiyatrodaki arkadaşlarıyla beraber ‘Yaratık’ adında bir oyun yazıp birçok yerde sahneledi. Üniversitede arkadaş grubuyla bir ekip oluşturdu ve videolar çekip sosyal medyada yayınlamaya başladılar. Okul hayatının son 2 yılı Beyoğlu’nda stand-up gösterileri yaptı. Üniversitenin son senesinde dönemin favori filmi Issız Adam’a (Çağan Irmak) karşı çektikleri "Kızsız Adam" videosu medyada büyük ses getirdi. Ardından reklam kampanyalarında yer almaya başladı.
Oyuncu Hayrettin, TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'ın yeni sezonunda, ünlüler takımında yer alacaktır.
Survivor Hayrettin Karaoğuz'un rol aldığı bazı tiyatro oyunları:
Hayrettin / Oyuncu
Senaryosunu Yazdığı Filmler:
Kızsız Adam (Kısa Film 2009)
Rol Aldığı Film ve Diziler:
İlk Öpücük (Necati, Sinema Filmi 2017)
Kalk Gidelim (Ercan, TV Dizisi 2017-2020)
Vezir Parmağı (Cumali, Sinema Filmi 2016)
Gelecekten Bir Gün (Tolga, Sinema Filmi 2010)
Kızsız Adam (Alper, Kısa Film 2009)
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