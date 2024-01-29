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        Haberler Yaşam Hayret verici anormallikler: Günlük yaşamda rastlayabileceğiniz sıra dışı fotoğraflar

        Hayret verici anormallikler: Günlük yaşamda rastlayabileceğiniz sıra dışı fotoğraflar

        Çocukken dünyaya merak duygusuyla bakma eğiliminde oluruz ve çoğu şeye hayranlık duyarız. Sizi çocukluğunuza götürecek derecede şaşırtıcı anormalliklere dair fotoğraflar olabilir. İşte, sizin için renkli yumurtalardan değişik vücut anomalilerine kadar günlük hayatta rastlayabileceğiniz şaşırtıcı anormallikler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 17:04 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:04
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        • 1

          Günlük yaşamın sıradanlığı bazen karşımıza beklenmedik olaylarla çıkabiliyor. Birçok kişi tarafından fotoğrafları çekilen bu olağan dışı şeyler, kalp şeklindeki çiçeklerden arıya benzeyen güvelere kadar farklı görselleri içeriyor. İşte, hayret verici fotoğraflar ve insanların bunlara dair yorumları...

        • 2

          ''Yürüyüşe çıktığımda bu romantik çiçeğe rastladım.''

        • 3

          ''Bu arıya benzeyen hayvanın aslında bir güve olduğunu biliyor muydunuz?''

        • 4

          ''Yumurtamdan üç sarı çıktı.''

        • 5

          ''Tavuklarımın yumurtladığı yumurtaların renklerinin bu kadar değişmesi normal mi?''

        • 6

          ''Babamın çoklu başparmak (polidaktili) denen bir durumu var. Bugün, aynı duruma sahip kuryeyle karşılaştık.''

        • 7

          ''Domatesim içten bozulmak yerine filizlenmeye başladı.''

        • 8

          ''Bu otoparkta gün doğumunu gördüm ve onun neredeyse bir duvar kağıdı olduğunu sandım.''

        • 9

          ''Bu üzümün içinden 2 üzüm daha çıktı.''

        • 10

          ''İşyerinde elma büyüklüğünde bir çilek gördüm.''

        • 11

          ''Florida kıyı şeridinde üç yıllık köpekbalığı dişleri buldum.''

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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