Hayra Vesile Derneğinden 500 aileye kumanya dağıtıldı

Dernekten yapılan açıklamada, yurt içinde ve dışında sürdürdüğü yardım faaliyetleri ile mazlumların yüzünü güldüren derneğin, koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'da 500 aileye kumanya yardımında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziosmanpaşa'da yardım organizasyona katılan semt sakini ve dernek gönüllüsü avukat Ömer Faruk Kırali, halkın içinden geçtiği bu zor sürecin ancak yardımlaşarak aşılabileceğine ifade etti.
Bir süredir yurt dışı ağırlıklı yürüttükleri yardım faaliyetlerini bu dönemde yurt içinde sürdürdüklerini kaydeden Kırali, "Umuyoruz ki koronavirüs krizini halkımızın yardımseverliği sayesinde bir an önce aşacağız. Bununla birlikte koronavirüs krizinin mazlum coğrafyalarda yaşananları unutturmaması gerekiyor. Yayınlanan raporlara göre Afrika'da virüsün etkisiyle 27 milyon insan, aşırı yoksulluk ve açlık ile karşı karşıya. Biz Türkiye olarak çok büyük, yürekli bir toplumuz. Bizim gibi bir yardımlaşma kültürüne kimse sahip değil. Biz bize yeteriz, hatta bizden öte, sınırlarımızdan binlerce kilometre uzakta mazlum coğrafyalara da yeteriz. Bu sebeple ramazan boyunca hem Türkiye'de yardım faaliyetlerinde bulunacağız hem de yurt dışına yardımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.
Hayra Vesile Derneğinin, ramazan ayı boyunca Yetim Aşevi projesi ile Nijerya'da bulunan yetimhanelere sıcak yemek sağlarken Kenya, Senegal, Somali başta olmak üzere 15 ülkede açlık sınırında yaşayan ailelere de gıda desteği ulaştırdığı belirtilen açıklamada, zekat, sadaka ve fitre yardımlarının ise bütün gelirleri kesilmiş, devlet güvencesine sahip olmayan Afrika insanı için çok özel ve hayati bir önem arz ettiği vurgulandı.
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