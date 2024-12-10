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        Haberler Gündem Güncel Haymana'da Kent Meydanı Projesi | Son dakika haberleri

        Haymana'da Kent Meydanı Projesi hayata geçirilecek

        Ankara'nın Haymana ilçesinde Kent Meydanı Projesi uygulanacak. Belediye Başkanı Levent Koç, "Bu projeyle hemşehrilerimize kültür ve tarihle iç içe, keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan sunmayı amaçlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:45
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        Haymana'da Kent Meydanı Projesi
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        Ankara'nın Haymana ilçesinde Kent Meydanı Projesi uygulanacak. Projeye ilişkin açıklama yapan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Kent Meydanı Projesi'nin ilçeye turistik cazibe kazandıracağını belirtti.

        Haymana Kent Meydanı'nın sadece bir buluşma noktası değil, tarihle geleceğin birleştiği bir alan olacağını vurgulayan Koç, "Bu projeyle hemşehrilerimize kültür ve tarihle iç içe, keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan sunmayı amaçlıyoruz. Meydanın tamamlanmasıyla Haymana'nın turistik cazibesi artacak, sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak bir merkez oluşturulacak" dedi.

        Koç, çalışmaların hızla devam ettiğini, meydanın sosyal etkinliklerin merkezi olacağını kaydetti.

        Nisanda tamamlanması planlanan projede, tarihi ve kültürel unsurların modern bir tasarımla birleştirilmesi amaçlanıyor. Roma sütunları ve açık hava etkinlikleri için kullanılacak dev ekranlarla donatılacak meydanda, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki Haymana'nın rolüne, Atatürk ile Hayme Ana'ya dair bilgiler içeren özel alanlar oluşturulacak.

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        #Haymana İlçesi
        #kent meydanı projesi
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