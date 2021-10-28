Haymana'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İHA

Kaza Haymana’ya bağlı Çalış Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ali Ç. idaresindeki 06 DCC 99 plakalı kamyonet karşı yönden gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen 06 SAR 84 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki sürücüler itfaiye sağlık ve polis ekibine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde Ali Ç. ve yanında bulunan 2 Afgan uyruklu kişiden yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan TIR sürücü ile kamyonetteki diğer Afgan uyruklu kişi, Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada yaşamını yitirilenleri cesetleri morga kaldırıldı.