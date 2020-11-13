"HİÇBİR ZAMAN KENDİME SANATÇI DEMEDİM"

Saçlar iyice uzuyor, küpelerim var, dövmelerimi ailemden saklıyordum. Kendi yapmak istediğim şeyin ne kadar ciddi olduğunu göstermek için evden ayrıldım. O yaşta birinin böylesi bir şekilde evden uzaklaşıp saçma sapan ortamların içinde tamamen yalnız ve özgür hissetmesinden kaynaklı her türlü kötülüğe bulaşabilmesi söz konusuyken ben tamamen müziğime odaklandım. İğrenç yerlerde kaldım, kapısı olmayan yerlerde yattım, bir sürü şey atlattım. Gece barlarda çalsam bile eve geldiğimde çaldığım klavyeyi üşenmeden kurup kendime ait bir şeyler üretmeye çalıştım. Arkadaşlarla içelim kuduralım pozisyonunda olmadım hiç. O korkuyu babamın bana iyi aşıladığını düşünüyorum. Hatta o yıllarda babamla ilgili çok farklı bir anım var. Kendisinin beni gizli gizli takip ettiğini biliyordum. Ailemin yanına da bazen babamın olmadığı zamanlarda yemek yemeğe gidiyorum. Bir seferinde yine tam böyle bir durumda babama yakalandım. Bana "Nasıl gidiyor?" diye sordu, "Uğraşıyorum işte baba" dedim, "Ne olacak peki böyle?" diye sordu, "Bilmiyorum deniyorum" dedim. "Kimseye zaten 'Sen iyi müzisyen olacaksın' diye garanti verilmiyor ama ben bu hırsla gidersem 10 yıl sonra herkes elini böyle havaya kaldıracak dedim." Gerçekten de 10 yıl sonra albümü çıkarttım. O dönemler ben sahneye çıktığımda "İnsanlar beni nasıl algılar" diye bir deneme yaptım, Roxy Müzik Günleri’nde sahneye çıktım ve üçüncü oldum. İstediğim bir sonuçtu bu. Birinci olup, bu yolda bir anda yere çakılmak istemedim. Yapacağım işi bildiğim için yavaş yavaş ve sindire sindire yoluma devam etmek istedim. Müzikte kendi kitlem ve ordumu kurmak istedim. Müziğe aşıktım, bunu zamanla olgunlaştığını düşündüğüm anda sunmaya başladım. Ne zaman ki benlikle uğraşmaya başladım, müziğimin sözlerimi o zaman buldum. Olgun olarak gördüğüm bu sözleri birilerine anlatmayı ve bunlardan ders çıkarılmasını istedim. Hiçbir zaman kendime sanatçı demedim, ben müzisyenim, hatta müzik emekçisiyim.