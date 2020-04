Hayırseverlerin iyilik elçisi "Ramazan Amca"

AA

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü her yıl geleneksel olarak sürdürdüğü ramazan yardımlarını bu yıl Kovid-19'un da etkisiyle evlerinde çıkamayan vatandaşların kapısına ulaştırmayı planladı.Mahalle mahalle, sokak sokak daha önceden tespit edilen evlere hediyeleriyle giden "Ramazan Amca", çocukları şeker, bebek, top, araba gibi oyuncaklarla sevindirirken halini hatırını sorup sohbet ettiği ailelere ise belediyenin ve hayırseverlerin hazırladığı gıda kolilerini veriyor.Yardımlaşma ve dayanışmanın ön planda olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'nın "Ramazan Amca"sı, ramazan ayında her gün çocukların, ihtiyaç sahiplerinin, yetimlerin, yardıma muhtaçların daha çok kostümünden tanıyacağı bir sima olarak şehrin her köşesine iyilik dağıtacak.Sosyal medyada paylaşılan ve beğeni kazanan görüntüleriyle kısa sürede ilgi gören "Ramazan Amca" ile başlayan iyilik hareketi için çok sayıda hayırsever ve kurum da iş birliği için belediyeyle iletişime geçmeye başladı.Çocukların sevinçle karşıladığı "Ramazan Amca", samimiyetiyle de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye vesile oluyor.- "Herkese ulaşacak"Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan ayının bereketin habercisi, birlik ve beraberliğin doruk noktalara çıktığı bir dönem olduğunu söyledi.Belediyenin ve hayırseverlerin yardımının "Ramazan Amca" aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını anlatan Kuş, şöyle devam etti:"Kardeşlik bilincini yaşatmak, manevi değerlerimizi pekiştirmek, zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde 'Müminler ancak kardeştirler' sözü şiarınca kardeşliğimizi yeşertmeye geldi Ramazan Amca. Bu el, Ramazan ayı boyunca ve sonrasında ihtiyaç duyana uzanmaya devam edecektir. Ramazan paylaşmaktır, berekettir, yardımlaşmadır. Biz bu yıl belediye olarak 'Ramazan Amca' çatısı altında halkımızın hizmetine sunuyoruz. Artık Müslümanların bir Ramazan Amcası var. Amcamız çocuklarımıza, yoksullarımıza, yaşlılarımıza ve ihtiyaç sahibi herkese bir bir inşallah ulaşacak. Ramazan Amca, ramazan sonrası da sahalarda, sokaklarda olup yetimin ve gariplerin yanında olacak."İsminin açıklanmasını istemeyen ve kentte "Ramazan Amca" olarak bilinen kişi ise daha önce de kendi çapında bazı yardımlar yaptığını belirterek, "Ramazan boyunca çocuklara hediye vereceğim. Dilim döndüğünce de ramazan ayının önemini anlatacağım. Asıl amacımız Ramazan atmosferini ihtiyaç sahipleriyle daha yakından yaşayabilmek. Zaman zaman iftar sofralarına da oturacağım." diye konuştu.- "Onların Noel babası varsa bizim de Ramazan Amcamız var"Ramazan Amca'nın hediyesiyle sevinen 7 yaşındaki Elif Yılmaz, evlerinde misafir ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Ramazan Amca'nın her yıl yeni yılın gelişi ile kırmızı kostümüyle simge olan Noel babaya benzettiğini anlatan Yılmaz, "Onların Noel babası varsa bizim de artık Ramazan Amcamız var. Müslümanlar için Ramazan ayı çok önemli. Ramazan Amca da bana çok sevdiğim sarı uzun saçlı bir bebek getirmiş. Teşekkür ederim." dedi.