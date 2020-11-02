Hayırseverlerin desteğini alan imam, cami kütüphanesini dezavantajlı öğrencilerin eğitimine sundu

Yurtbaşı Merkez Camisi'nde 7 yıldır görev yapan ve gönüllü sunduğu hizmetlerinden dolayı beldede "gönül doktoru" olarak tanınan Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini evden sürdürmek zorunda kalan öğrencilere destek olmak için harekete geçti.
Evinde internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin mağduriyetini gidermek isteyen Demir, 2 yıl önce girişimi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca camide 400 metrekarelik alanda kurulan semt kütüphanesini adeta sınıflara dönüştürdü.
Kütüphanedeki internetin hızını artıran, hayırseverlerin desteğiyle bilgisayar, tablet ve kulaklık alan Demir'in yaptığı düzenleme ile öğrenciler belirlenen saatlerde gruplar halinde camiye geliyor.
Demir, öğrencilerin salgından korunması için Kovid-19 tedbirlerini titizlikle uyguluyor, sosyal mesafe kuralına göre dersleri takip etmelerine büyük özen gösteriyor.
Öğrenciler kütüphanede hem derslerini takip etme hem de kitap okuma, ders çalışma, tenis oynama, akranları ile kaliteli vakit geçirme fırsatı buluyor.
- "100'ü aşkın öğrenci istifade ediyor"
Demir, AA muhabirine, 23 yıldır imamlık yaptığını belirterek, görev yaptığı yerlerde dezavantajlı çocukların yüreklerine dokunmak için çalıştığını söyledi.
2 yıl önce kendi girişimi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca camiye kütüphane kurulduğunu ifade eden Demir, yaşanan salgın nedeniyle kütüphaneyi dezavantajlı çocukların eğitimine sunduklarını belirtti.
"Hem beldemizde hem de köylerde evinde interneti, bilgisayarı olmayan çocuklarımız var. 'Onlar için ne yapabiliriz?' diye düşündük. Kütüphanemizde sınırsız internetimiz vardı, hızını yükselttik." diyen Demir hayırseverlerin desteğiyle bilgisayar takviyesi yaptıklarını, tablet ve kulaklık aldıklarını aktardı.
Demir, her yaş gurubundan öğrencinin EBA üzerinden öğretmenleri ile irtibata geçerek eğitimlerini sürdürdüğünü dile getiren Demir, salgınla ilgili tedbirlere de uyduklarını bildirdi.
Öğrencileri gruplar halinde camiye aldıklarını anlatan Demir, "100'ün üzerinde öğrencimiz faydalanıyor. İlk ve ortaöğretim ile üniversite ve KPSS'ye hazırlanan öğrenciler nezih ve temiz bir ortamda, salgın tedbirlerine uyarak kütüphaneden istifade ediyor." dedi.
Demir, her türlü imkanı çocuklara sağlamak için gayretle çalıştıklarını ifade ederek, masa tenisi, oyun salonları, televizyon, kitap okuma alanlarının bulunduğu kütüphanenin çocukların eğitim gördüğü, sosyalleştiği bir alana dönüştüğünü aktardı.
- "Burası evim gibi oldu"
Öğrencilerden Büşra Halıcıoğlu, kütüphane sayesinde uzaktan eğitimini sürdürdüğünü söyledi.
Halıcıoğlu, "Evimizde internet ve bilgisayarımız yok. Buraya gelip canlı derslere katılıyorum. Burası evim gibi oldu." ifadelerini kullandı.
Elif Buse Bakıcı da her sabah camideki kütüphaneye geldiğini anlatarak, derslerinin bu sayede aksamadığını belirtti.
Bakıcı, "Kitap okuyorum. EBA'dan derslere katılıyorum. Burası çok rahat. Evde internet olmadığı için buraya gelip, derslerimi yapıyorum. Derslerin dışında arkadaşlarımızla eğlenme, oyun oynama imkanımız da var." şeklinde konuştu.
Cebrail Halıcıoğlu, salgından dolayı uzaktan eğitimi kütüphanede sürdürdüklerini belirterek, "Evde internet olmadığı için derslere bağlanamıyorduk. Şimdi camide yapılan kütüphaneye gelip derslerimizi yapıyoruz. Her gün geliyoruz. Çok temiz bir yer. Mesafe ve hijyen kurallarına uyuluyor. Hocalarımız da bize yardımcı oluyor." dedi.
Üniversite öğrencilerinden Ayşe Gökhan Kantarcı da evinde ders çalışma imkanı olmadığı için yaklaşık 2 aydır kütüphanede dersleri takip ettiğini söyledi.
Böyle bir imkanın sağlanmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Kantarcı, rahat bir çalışma ortamı bulduğunu aktardı.
Kantarcı, "Bilgisayar, tablet ve birçok yayın var, internet sınırsız. Kalabalık bir ailemiz var. Evimde bu şekil çalışamıyordum. Ders çalışmak çok sıkıntılıydı. Burası bize çok iyi geldi." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!