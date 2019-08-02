02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğuştan beyin felci (serebral palsi) olan, sonra da epilepsi ve mikrosefali tanısı konulan Amara Elif Taşkıner, hayırseverlerin yardımları sayesinde yapılan ameliyatla çürüyen dişlerinin neden olduğu şiddetli ağrılardan kurtuldu.
Muş'ta 2 çocuk annesi Bahar Taşkıner'in, 5 yaşındaki kızı Amara Elif'in çektiği ağrıları dindirebilmek ve daha iyi koşullarda tedavi ettirebilmek için valilik izniyle başlattığı yardım kampanyasına hayırseverler kayıtsız kalmadı.
Minik kızın ağrılarının dindirilmesi için açılan hesaba yardımda bulunan hayırseverler, bu sayede tedavinin bir kısmının yapılabilmesini sağladı.
Yardımlar sayesinde Amara Elif'i İstanbul'daki özel bir hastaneye götürerek ameliyat ettiren Taşkıner ailesi, dişlerini tedavi ettirerek minik kızı yaşadığı şiddetli ağrılardan kurtardı.
Kızının ağrılardan bir nebze de olsa kurtulmasına sevinen anne Taşkıner, rahatsızlığı nedeniyle çektiği diğer ağrıların tedavisi için de yardımların devam etmesini istedi.
Anne Taşkıner, acılarını paylaşan, yardımda bulunan herkese teşekkür etti.
"DİĞER AĞRILARI SÜRÜYOR"
Kızının ameliyatının 40 bin liraya mal olduğunu, ayrıca hayırseverlerin kendilerine engelli puseti aldıklarını anlatan Taşkıner, şöyle devam etti: "Allah hayırseverlerden razı olsun. Kızımın ağrıları, dişleri ameliyat edildikten sonra bir nebze de olsa indi. Ama diğer ağrılarını dindirmeye yetmedi. Sürekli ağlıyor. Kasılmalarından dolayı kolu yerinden çıkmış. Şimdiye kadar ağrılarını dindirecek bir çare bulunamadı. Herkesten yardım bekliyorum. Ömür boyu onun acı çekmesini izlemek istemiyorum. Tek isteğim çocuğumun ağlamadan yaşaması."
Kendisinin meme kanseri, eşinin de epilepsi hastası olduğunu ve ağır nöbetler geçirdiğini ifade eden Taşkıner, şunları kaydetti: "Kızımın ağrıları kesilirse en azından kendi tedavimize de zaman ayırabileceğiz. Sürekli kızımın yanında olmam gerekiyor. Eşimin yüzde 40 engelli raporu var. Ona bir iş sağlanmasını istiyorum. Kızımın bakım aylığıyla geçiniyoruz. En azından bir iş imkanı sağlanırsa geçimimiz biraz daha rahat olur. Yardım kampanyamız devam ediyor. Kızıma destek vermek isteyenler 'Amara' yazıp 1680'ne SMS atabilir. Bir SMS atan 10 lira bağışta bulunacak."
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