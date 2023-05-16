Hayırseverden Antalya'ya sağlık merkezi

İHA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hayırsever Rıdvan Güzel tarafından Kepez ilçesinde 3 bin 500 metrekare alana 9 hekimli olarak yaptırılacak olan "T.C. Sağlık Bakanlığı Can Kardeşler Aile Sağlığı Merkezi-112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu-Sağlıklı Hayat Merkezi" protokolü imzalandı.

"HAYIRSEVERLERİMİZ SAYESİNDE DEVLETİMİZİN İŞİ HAFİFLİYOR"

Vali Yazıcı başkanlığında Antalya Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ve hayırsever Rıdvan Güzel katıldı. Antalya'da hemen hemen her hafta bir protokol imzaladıklarını belirten Vali Yazıcı, "Sizin gibi gönlü güzel insanları görmek beni çok mutlu ediyor. Okul ve sağlık tesisleri bizler için apayrı bir öneme sahip. Sizler de yardımseverliğinizle bize destek veriyorsunuz. Devlet millet el ele vererek ilçemizin eğitim ve sağlık alanında ki ihtiyaçlarını gideriyoruz. Çok güçlü bir devletimiz var. Ancak sizin gibi hayırseverler sayesinde devletimizin işi kolaylaşıyor. Allah sizden razı olsun. Allah sizin gibi örnek insanlarımızın sayısını arttırsın" dedi.

"BU İŞ PARA İŞİ DEĞİL GÖNÜL İŞİDİR"

Antalyalı hayırseverlerin şehrin istek ve ihtiyaçlarına fayda sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Vali Yazıcı, "Antalyalılar çok şanslı çünkü onların sağlık ve eğitim ihtiyacını düşünüp bunu gidermek için çabalayan şuurlu hayırseverlerle dolu. Sizi birilerinin düşünüp bunun için de elinden geleni yapması kadar ulvi bir şey olamaz. Canıgönülden söylüyorum ki bu işin parayla bir ilgisi yok. Kalpte bir güzellik olmayınca çoğu kişiye nasip olamıyor. O yüzden hep diyorum, bu iş para işi değil gönül işidir" diye konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM, DAHA DA FAZLALAŞTIRMAK İSTİYORUM"

Türkiye'de çalışıp kazandıklarını belirten hayırsever Rıdvan Güzel, "Bu bizim görevimiz, en çok bizlerin yapması lazım. Rabbim bizlere bir şeyler nasip ediyor. Biz bu ülkede ticaret yapıp kazanıyoruz. Ben bugün imzaladığımız protokolden dolayı çok mutluyum. Bunu daha da fazlalaştırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

18 AYDA TAMAMLANACAK

İmzalanan protokolle, Kepez'de 3 bin 500 metrekarelik alana yapılacak olan T.C. Sağlık Bakanlığı Can Kardeşler Aile Sağlığı Merkezi-112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu-Sağlıklı Hayat Merkezi'nin 18 ay içerisinde tamamlanacağı ve İl Sağlık Müdürlüğüne devredileceği belirtildi.