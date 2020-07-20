Hayırsever Türk doktorun Afganistan'da yaptırdığı okul hizmete açıldı

AA

Okul açılış töreninde konuşan Cüzcan Vali Yardımcısı Abdulkadir Maliye, Afganistan'ın kalkınması için eğitimin önemli olduğunu ve bu nedenle çocukların okula gitmesi için teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Afganistan'da eğitime böyle bir yatırım yapan Külünk'e teşekkür eden Maliye, bu okulun bölge halkının eğitim ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Kuyaş Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Nur Muhammed Karizade de Külünk'ün babası Abdurrahman Külünk adına yaptırdığı bu okuldan mezun olan öğrencilerin Türkiye'de burslu eğitim görmeleri için de destek vereceğini kaydetti.

Bu okulda modern bir laboratuvar ve bilgisayar sınıfı oluşturmayı planladıklarını dile getiren Karizade, Abdurrahman Külünk Lisesi'nin 150 bin dolara mal olduğunu vurguladı.

Karizade, iki katlı ve 16 derslikli okuldan 1500 öğrencinin yararlanacağının altını çizdi.

Şiir dinletileriyle devam eden tören kurdele kesimiyle son buldu.