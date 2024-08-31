Hayırsever muhtar afişle duyurdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sarıseki Mahalle muhtarı Özcan Kayar (58), muhtarlık maaşını öğrencilere burs olarak dağıtacağını mahallesine astığı afişlerle duyurdu.

7 bin nüfuslu Sarıseki Mahallesi'nde yaşayan Özcan Kayar, en yakın rakibine 97 oy fark atarak mahallenin yeni muhtarı oldu. Yerel seçimlerin ardından ilçe büyüklüğündeki mahallesinde çalışmalara başlayan muhtar Kayar, asrın felaketinden olumsuz etkilenen bölgelerden olan mahallesinde yaşayan afetzede öğrencileri unutmadı.

"Sarıseki küçük bir mahalle ve yaklaşık 7 bin nüfuslu. Sarıseki mahallemizde iki tane Oxford, bir tane Manhattan Üniversitesi ve üç tane de ODTÜ'lü öğrencimiz var. Mühendislik dallarını, mimarlık dallarını, eğitim fakülteleri dallarını söylemekte istemiyorum. Mahallemizde 32 tane öğrencimiz, üniversite kazanmış durumdalar.

Bu üniversite öğrencilerimizin sosyal ve ekonomik boyutunu ele almak için muhtarlık maaşımın tamamını kuruşu kuruşuna, tamamını üniversite öğrencilerimize burs olarak vereceğim. Şöyle bir konseptimiz var, örneğin tıp fakültesi, eczacılık, mimarlık ve mühendislik dallarının eğitim bursu babındaki rakamlar farklı olacak. Öğrencilerimize vereceğim bursun rakamları farklı olacak.

10 YILDIR ZATEN BURS VERİYORUM

Bundan yaklaşık 10 yıldır ben hiç isim belirtmeden ve reklam yapmadan zaten üniversite öğrencilerimize burs veriyordum. Okuttuğum öğrencilerimizden hiçbir karşılık beklemedim. Sarıseki'de okuyan bütün öğrencilerimizin tamamına kesinlikle eğitim bursu vereceğim, eğer ki maaşımız yeterli gelmiyorsa onun da ekonomik boyutunu bir şekilde finanse edeceğim."

"İNŞALLAH HERKESE ÖRNEK OLUR"

Sarıseki Mahallesi sakini Tayfur Sezik (41), yapılan davranışın herkese örnek olması gerektiğini belirterek, "Çok mutlu olduk. Muhtarımızdan çok memnunuz çok teşekkür ediyoruz. Diğer yöneticilere, muhtarlarımıza, belediye başkanlarımıza ve milletvekillerimize inşallah örnek olur diyorum" dedi.

Mahalle sakini İhsan Saygılı (60) da "Muhtarımızın bu çalışmasında iş işverenlere, diğer muhtarlara ve belediye başkanlarına bir örnek olacağını düşünerek çok güzel bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bir kızım var ama ben istiyorum ki bizden imkânı daha kıt olan arkadaşlarımızın çocuklarına verilsin bu burslar daha iyi olacağına inanıyorum çünkü" diye konuştu.