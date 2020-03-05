05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hayırsever iş insanı İzzet Baysal mezarı başında anıldı
- Bolu Valisi Ahmet Ümit: - "İzzet Baysal hem ülkemizin hem de ilimizin yetiştirmiş olduğu ender yardımseverlerden, rol modellerden bir tanesi"
Bolu’nun hayırsever iş insanı İzzet Baysal, ölümünün 20. yılında mezarı başında dualarla yad edildi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) kurucusu, Bolu'ya eğitim ve sağlık anlamında birçok eser kazandıran ve kurduğu İzzet Baysal Vakfı ile kazandırmaya devam eden merhum iş adamı İzzet Baysal'ın, BAİBÜ yerleşkesindeki mezarı başında anma tören düzenlendi.
Törende konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, İzzet Baysal'ın hayatı boyunca "İnsanların en hayırlısı insanlara en çok hayırlı olandır" sözünden hareket ederek yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bakıyoruz ve görüyoruz ki hakikaten bugün ne kadar güzel bir eser bırakıldığını sıcak sıcak yaşıyoruz. Bu eserin sahibi rahmetli İzzet baba. Kendisini rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Yapmış olduğu hayırlar ve işlerle birçok yönden örnek olan bir insan. İzzet Baysal hem ülkemizin hem de ilimizin yetiştirmiş olduğu ender yardımseverlerden, rol modellerden bir tanesi. Hangi konuda örnek olmak gerektiğini ya da ne şekilde hareket edilmesi gerektiğini fevkalade güzel düşünen ve hayatında uygulayan böylesine güzel bir eser bırakan başka kaç kişi var bilemiyorum."
İzzet Baysal'ın durumu iyi olan diğer vatandaşlar ile iş insanlarına da örnek teşkil etmesini temenni ettiğini belirten Ümit, tarih boyunca bütün dönemlerde güçlü, kuvvetli bir Türk devleti olduysa bunun en önemli unsurlarından birinin devlet-millet el ele olmasından kaynaklandığını bildirdi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise rahmetli Baysal'ın her yıl kabri başında anıldığını anımsatarak, "Her geçen yıl buradaki katılımcı sayısının azalmadan artarak devam etmesi beni çok mutlu ediyor. Ülkemizde kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve hürmet her yıl artıyor. Bolu'muzda ise rahmetli İzzet Baysalımıza, İzzet babamıza olan sevgi ve şükran her geçen yıl artıyor." dedi.
Kendisinin de İzzet Baysal tarafından yaptırılan ilk okul olma özelliği taşıyan İzzet Baysal Anadolu Lisesi mezunu olduğunu dile getiren Özcan, onun sayesinde çok iyi bir eğitim aldıklarını vurguladı.
Bolu İl Müftüsü Orhan Genç'in hatim duası okumasının ardından İzzet Baysal'ın anıt mezarına karanfil bırakıldı.
Törene Vali Ümit ve Belediye Başkanı Özcan'ın yanı sıra İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, BAİBÜ'de görevli akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, İzzet Baysal'ın yaptırdığı okullarda eğitim gören öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
,Zafer Göder
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