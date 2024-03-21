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        Haberler Gündem HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024: En güzel, anlamlı, ayetli, resimli, uzun, kısa, etkileyici Cuma'nız mübarek olsun mesajları

        En güzel Cuma mesajlarını sevdikleriniz ile paylaşın!

        İslam dininde kutsal kabul edilen bu günde ibadetler sıklaşır, eller semaya açılır dualar edilir, ibadetler yerine getirilir. Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Hayırlı Cumalar mesajlarını ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Cuma gününüz mübarek olsun mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 21:25 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:25
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        1

        Müslüman dünyası için yeri büyük olan bir Cuma gününde daha vatandaşlar camilere akın ederek hutbe eşliğinde ibadetlerini yerine getirecekler. En yeni, resimli, anlamlı, dualı ve sureli Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözlerini haberimizde paylaştık. İşte resimli, yeni, farklı ve anlamlı Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri...

        2

        KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

        Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

        3

        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        4

        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        5

        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        6

        FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        7

        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        8

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

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