Haydar Şişman'ın "Doğa ve İnsan" konulu retrospektif sergisi açıldı

AA

Tuval üzerine yağlı boya çalışmalardan oluşan sergi, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Serginin detaylarını AA muhabirine anlatan Şişman, "Sanatseverler benim resimlerimde doğa, insan ve tarih bulacaklar. Sergide, genel olarak insan ve doğa ilişkisini derinlemesine ele alan, son 10 yılda yaptığım resimler yer alıyor." dedi.

- "Biz doğanın bir parçasıyız"

"Retrospektif sergi" kavramına değinen Haydar Şişman, "Retrospektif sergide sanatçının değişimi ve dönüşümünü de gözlemleyebiliriz. Yaptığı eserlerdeki anlatım ve dil birliğini de görürüz." diye konuştu.

Şişman, eserlerindeki doğa ve insan ilişkilerinden bahsederek, "Biz doğanın bir parçasıyız. İnsanı doğadan ayırmak mümkün değil. Tarih konulu resimlerim de çok sayıdadır fakat onlarda bile insan doğa içinde bir ayrıntı gibi görünür, küçük çizerim insanları ben. Genel konu ne olursa olsun doğayı fazlasıyla görebiliriz. En dramatik kompozisyonlarda bile doğa öne çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Pandemi nedeniyle yeterince izleyici yok"

Her türlü olumlu ya da olumsuz durumun en iyi şekilde nasıl değerlendirileceğinin düşünülmesi gerektiğini dile getiren Şişman, şunları kaydetti:

"Benim açımdan salgın aslında verimli bir dönem oldu. Dışarıya fazla ayıramadığımız zamanı atölyemizde resim yaparak, yazarak, çizerek geçirdik. Hayatımda okumadığım kadar kitap okudum. Hiç bu kadar yoğun çalışmamıştım daha önce. Bu kadar resim yapmamıştım, bu kadar çok film izlememiştim. Kişisel gelişimim açısından çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Önemli olan her durumu lehe çevirebilmek. Pandemi nedeniyle yeterince izleyici bulamamak bizim için sıkıntı. İsterdik ki çok sayıda sanat izleyicisi resimleri görsün, üzerinde konuşsun, tartışsın."

Haydar Şişman'ın tuval üzerine yağlı boya 28 çalışmasından oluşan "Doğa ve İnsan" konulu retrospektif sergisi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.