Haydar Can Kılıçdoğan'ın katillerinin cezası belli oldu!

Ankara'da parkta rahatsız ettikleri D.G. (12) ve A.T. (13) adlı kız çocuklarına yardım etmek isteyen Haydar Can Kılıçdoğan'ı (28) bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar Mert T. (17) ve Yunus S. (17), 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre, Haydar Can Kılıçdoğan'ın annesi Songül Kılıçdoğan, "İnsanın canına kıymanın büyüğü, küçüğü olmamalı, diye düşünüyorum. Bir insanın canına kastediyorlarsa en ağır cezayı almalılar. Daha yüksek cezalar almaları için itiraz edeceğiz" dedi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 31 Ekim 2021'de meydana gelen olayda D.G. ve A.T. adlı kız çocukları, parkta yanlarına gelen Mert T. ve Yunus S.'nin kendilerini rahatsız etmesi üzerine aynı parkta bulunan Haydar Can Kılıçdoğan'dan yardım istedi. Haydar Can, Mert T. ile Yunus S.'nin yanına giderek uyardı. Çıkan kavgada Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Haydar Can Kılıçdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus S., yakalanırken mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mert T. ve Yunus S. hakkında 'kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 31/3 maddesi gereğince yaşlarının 15 ile 18 arasında olması nedeniyle 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.