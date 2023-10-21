Hayatta kalma becerilerinizi test edin! 3 zorlu bilmeceyi geçebilecek misiniz?
Acil bir durumda hayatta kalmak için gereken becerileri öğrenmek önemlidir. Bu beceriler, ormanda, dağda veya herhangi bir ıssız yerde kaybolduğunuzda size yardımcı olabilir. Bu yazıda, hayatta kalma becerilerinizi test etmek için 10 zor bilmece hazırladık. Bu bilmeceleri çözmek için, doğadaki kaynakları nasıl kullanacağınızı, hayatta kalma tekniklerini ve temel ilk yardım bilgilerini bilmelisiniz.
- 1
1. SU DOLU ODA
Kapısı veya penceresi dolu olmayan bir oda hayal edin. Oda aniden suyla dolmaya başlıyor, her yeri kontrol etmenize rağmen odadan çıkış yolu yok. Yardım yolda ancak gelmesine 5 dakika var. Ancak su 2 dakika içinde tüm odayı kaplayacak. Nefesinizi 3 dakika boyunca tutmanız gerekiyor. Yakınınızda sadece 3 nesne var ve birini seçebilirsiniz;
- Bir saman,
- Bir ip
- Bir kova
Kurtulmak için hangi nesneyi seçerdiniz?
- 2
Doğru cevap: Kova. Kovayı ters çevirerek kafanızı içeri sokarsanız kovanın içerisine hava dolacaktır ve birkaç dakika nefes almanıza yardımcı olur.
- 3
2. FİL SALDIRISI
Ormanda keşif yaparken öfkeli bir filin size doğru geldiğini fark ediyorsunuz. Kendinizi kurtarmak için yapabileceğiniz 3 seçenek var;
- Koşmak
- Ağaca tırmanmak
- Bir tepeye tırmanmak
Hangisini seçerdiniz?
- 4
Doğru cevap: Tepeye tırmanmak. Filler genellikle yüksek yerlere çıkmakta zorlanır ve daha fazla enerji harcalamaları gerekir. Bu nedenle yüksek tepelere çıkmak hayatınızı kurtarabilir.
- 5
3. TEHLİKELİ KULE
Dışarısı karanlık ve ay ışığı altında bir ormanda yürüyorsunuz. Karşınıza bir kule çıkıyor ve pencereden kötü bir büyücü sizi tehdit etmeye başlıyor. Kuleyi sağ salim geçebilmeniz için büyücünün sorusunu doğru cevaplamanız gerek. Büyücü kulenin yüksekliğini tahmin etmenizi istiyor. Etrafınızda kulenin yüksekliğini ölçebilmek için;
- Birkaç ağaç dalı
- Elinizdeki saat
- Kendi gölgeniz var.
Kulenin yüksekliğini hangisi ile ölçersiniz?
- 6
Doğru cevap: Kendi gölgeniz. Boyunuzu biliyorsanız kendi gölgeniz ile kulenin gölgesini karşılaştırarak kulenin boyunu hesaplayabilirsiniz.
Kaynak: Bright Side
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