Hayatta kalma becerilerinizi test edin! 3 zorlu bilmeceyi geçebilecek misiniz?

1. SU DOLU ODA

Kapısı veya penceresi dolu olmayan bir oda hayal edin. Oda aniden suyla dolmaya başlıyor, her yeri kontrol etmenize rağmen odadan çıkış yolu yok. Yardım yolda ancak gelmesine 5 dakika var. Ancak su 2 dakika içinde tüm odayı kaplayacak. Nefesinizi 3 dakika boyunca tutmanız gerekiyor. Yakınınızda sadece 3 nesne var ve birini seçebilirsiniz;

- Bir saman,

- Bir ip

- Bir kova

Kurtulmak için hangi nesneyi seçerdiniz?