Hayatta bir kez görülebilecek nadir şeyleri fotoğrafladılar
Doğa her zaman şaşırtıcı ve büyüleyici şeyler sunmaya devam ediyor. Bazen bu şeyler o kadar nadir meydana gelir ki sadece ömrünüzde bir kez görebilirsiniz. İşte yaşadıklarıyla hayatta bir kez görülebilecek şeyleri fotoğraflayan insanlar
- 1
YAŞAYAN DİZORLARIN AYAK İZLERİ
Kretase döneminin ilk yarısında yaşayan dizonırların ayak izleri, El Chocon, Arjantin.
- 2
STRANGER THİNGS KADROSUNA BENZEYEN BİR ARAKADAŞ GRUBU
Reddit kullanıcısı Hamuktakali "Babam ve arkadaşları Stranger Things'in oyuncu kadrosuna benziyor"
- 3
FIRTINA SIRASINDA NEW YORK CİTY
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- 4
SİNEMA EKRANLARININ ARKASI
Reddit kullanıcısı "Acamu5x" sinema ekranlarının arkasında yer alan platformu paylaşıyor.
- 5
OLAĞANÜSTÜ TAŞ YAMAÇ
Reddit kullanıcısı "outroversion" Norveç'te bulunan inanılmaz bir taş yamacı fotoğrafladı.
- 6
NADİR BİR ÖRÜMCEK AĞI
Başka bir kullanıcı nadir görülen bir örümcek ağı biçimini fotoğrafladı.
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- 7
"İŞE GİDERKEN"
"thecrookedcompass" adlı Reddit kullanıcısı işe giderken karşılaştığı manzarayı fotoğrafladı.
- 8
TELETABİLER
Bir kullanıcı "Teletabilerin" kostümlerini çıkarırken fotoğraflanan halini paylaştı.
- 9
UZUN SÜRE UYUYAN BİRİ
Banyoda uzun süre uyuyakalan bir kullanıcı elinde meydana gelen değişimi fotoğrafladı.
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- 10
BİR GÖKKUŞAĞININ BAŞLANGICI VE SONU
Başka bir kullanıcı gökkuşağının başlangıcı ve sonunu fotoğrafladı.
- 11
FİL YIKANIRKEN SU FİLİN ŞEKLİNİ ALIYOR
Bir fil yıkanırken kullandığı su filin suratının şeklini alıyor.
Kaynak: Reddit, Bright Side, Imgur, Natgeo